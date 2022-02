Milan-Lazio dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo il successo nell'ultimo turno di Serie A, Milan e Lazio tornano in campo per i quarti di Coppa Italia. In gara secca a San Siro, rossoneri e biancocelesti si giocano il passaggio alle semifinali del torneo, per provare a conquistare il trofeo vinto dalla Juventus nell'ultima stagione.

Reduce dalla vittoria in rimonta nel Derby, il Milan è arrivato ai quarti di Coppa Italia battendo il Genoa, mentre la Lazio ha conquistato i tre punti in campionato contro la Fiorentina. Per i biancocelesti l'ultimo turno ad eliminazione diretta ha fatto rima con il successo ai supplementari contro l'Udinese.

Milan e Lazio sono tra le squadre più vincenti nella storia della Coppa Italia, visti i cinque trofei dei rossoneri e i sette dei biancocelesti. Le ultime volte che la squadra capitolina ha conquistato la competizione risalgono al 2013 e nel 2019, mentre per trovare un trofeo del Diavolo bisogna andare indietro fino al 2003.

Con questa pagina rimarrete sempre informati sugli aggiornamenti di Milan-Lazio dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-LAZIO

La sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio è prevista mercoledì 9 febbraio 2022 a San Siro, Milano. Appuntamento per il big match alle ore 21.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO IN TV

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Canale 5, sulle reti Mediaset.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Lazio è affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

MILAN-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

La gara di Coppa Italia tra Milan e Lazio sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione di Mediaset Infinity, disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone. Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale e, dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso, selezionare l'evento desiderato. In questo caso il match tra rossoneri e biancocelesti.

Grazie alla nostra diretta testuale non vi perderete alcun dettaglio di Milan-Lazio: aggiornamenti a partire dagli annunci delle formazioni ufficiali, fino al racconto in tempo reale delle emozioni della gara di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.