Milan-Lazio 1-2: il Diavolo cade in casa sotto i colpi di Correa e Immobile

Non basta l'autorete di Bastos su tiro di Piatek, il Milan perde in casa contro un'ottima Lazio: decisivi ancora Immobile e Correa.

Serata da Champions per la , che aggancia il 4° posto battendo il a San Siro: è 2-1 per i biancocelesti, con il sigillo nel finale di Correa a dar forma e sostanza a una vittoria che consolida le ambizioni della squadra di Inzaghi.

Buon inizio gara dei rossoneri, aggressivi anche se un po' confusionari nella gestione del pallone. Un approccio che sembra sorprendere la Lazio, costretta a difendere e ripartire in contropiede. Ma alla prima vera occasione gli ospiti fanno tremare San Siro: la ripartenza dei biancocelesti, dopo una ghiotta chance sprecata da Paquetà, porta alla traversa colpita da Immobile. Uno che può sbagliare una volta, ma non due e infatti al 25’, con un’incornata da grande predatore d’area, Ciro sblocca il risultato, trovando il suo 100° goal con la maglia della Lazio. Ma il Milan è in partita e ci rientra pienamente tre minuti dopo: cross dalla sinistra di Hernandez, zampata di Piatek e deviazione decisiva di Bastos.

Diavolo che perde poco dopo però uno dei migliori in campo fino a quel momento, Castillejo, che alza bandiera bianca per un problema muscolare, lasciando il posto a Rebic. La prima frazione si chiude con una chiusura provvidenziale di Romagnoli su Correa, liberato da un colpo di tacco geniale di Luis Alberto.

Nella ripresa Pioli inserisce Leao al posto di Paquetà cambiando assetto tattico e aumentando il peso offensivo. Ma la partita resta equilibrata, con la Lazio che però riesce meno frequentemente a farsi vedere dalle parti di Donnarumma, soprattutto dopo l’uscita di Immobile. Basta però un contropiede a decidere le sorti del match: Parolo trova il corridoio per Correa, che scatta in posizione regolare eludendo il fuorigioco e trafigge l’incolpevole Donnarumma.

San Siro gelato, Milan di nuovo al tappeto: sesta sconfitta stagionale, la seconda della gestione Pioli. Che avrà ancora tanto da fare per rimettere in carreggiata questa squadra.

TABELLINO

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori : 25’ Immobile, 28’ Bastos (aut.), 83’ Correa

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Calabria 5, Duarte 5, Romagnoli 6, T. Hernandez 6,5; Paquetà 6 (53’ Leao 5), Bennacer 6,5, Krunic 6,5 (86’ Bonaventura sv); Castillejo 7 (35’ Rebic 5), Piatek 5,5, Calhanoglu 6,5. All. Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Bastos , Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (60’ Parolo 7), Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 5,5; Immobile 7 (60’ Caicedo 5,5, dall’ 82’ Cataldi sv), Correa 7. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Calvarese

Ammoniti : Milinkovic-Savic, Duarte, Krunic, Parolo, Radu, Lucas Leiva, Bennacer, Cataldi

Espulsi : nessuno