Milan, la svolta di Pioli: abolito il ritiro pre-partita

Niente più ritiro obbligatorio pre-partita per il Milan: lo ha deciso Stefano Pioli. I giocatori potranno tornare a casa la notte prima della gara.

La mano di Stefano Pioli sul in campo si vedrà domenica, quando i rossoneri ospiteranno il a San Siro. In attesa di novità di gioco, però, il tecnico ha già apportato i primi cambiamenti a Milanello.

Come riportato da 'Sky Sport', infatti, l'allenatore ex tra le altre di e ha cambiato le abitudini del pre-partita: è stato abolito il ritiro della vigilia, che non sarà più obbligatorio.

I giocatori dopo la rifinitura della vigilia si dovranno fermare a cena, ma poi saranno liberi di tornare a casa dalle loro famiglie per trascorrere la notte. L'appuntamento per tutti sarà la mattina del giorno di gara a colazione.

Una decisione che non è nuova a Pioli, attuata già in passato. Un primo punto di rottura con la gestione Giampaolo. Pioli vuole fare presto il Milan suo fino in fondo. In campo e fuori.