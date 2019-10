Milan, la protesta 'anti-Suso' del tifoso: va in giro suonando il clacson

Un tifoso del Milan su Twitter ha espresso il suo disappunto per la presenza di Suso in campo: "Finché giocherà, andrò in giro suonando il clacson".

Il pareggio per 2-2 del contro il ha lasciato da un lato sensazioni positiive a Stefano Pioli, alla prima panchinai rossonera. Alcuni tifosi però non la pensano in questo modo, specialmente uno, che ha deciso di intraprendere una forma di protesta particolare.

Il tifoso rossonero su Twitter ha iniziato una campagna contro la presenza di Suso in campo, annunciando in un video che, fino a quando l'ala spagnola del Milan giocherà, lui continuerà ad andare in giro in macchina suonando il clacson.

"Volevo dire all'AC Milan che io, dato che non so più cosa fare, per protesta fino a che vedrò in campo Suso farò così: andrò in giro suonando il clacson perennemente, finché non vedo più Suso in campo".

VI INVITO A QUESTA FORMA DI PROTESTA CONTRO @acmilan pic.twitter.com/m5gCXxqr98 — Svart - Brigata "Roberto Avanzi" (@SvartGrenadier) October 20, 2019

Le ragioni della singolare protesta sono state spiegate poi con toni a metà tra il pacato e l'acceso in altri video postati su Twitter.