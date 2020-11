Milan, la certezza Kessié oltre il rigore sbagliato: "Continuerò a tirarli"

Ibra lo ha investito della responsabilità ("Lascio a lui i rigori"), l'ivoriano ha risposto a metà dal dischetto. Un neo nell'ennesima gara brillante.

12 segnati, soltanto due sbagliati. Il rapporto di Franck Kessié con i rigori, tra e , è sempre stato solido. Tanto da ricevere anche l’investitura da chi prima di lui era il rigorista. Ovvero: Zlatan Ibrahimovic. Che dopo l’errore col , con il sorriso, ha deciso di lasciare all’ivoriano la responsabilità.

Contro la , complice l’assenza dello svedese a causa dell’infortunio muscolare rimediato contro il , il classe 1996 ne ha calciati due, uno segnato e uno invece respinto da Dragowski. Non ne sbagliava uno da due anni e mezzo, dal marzo 2018, nella partita contro il . Con il primo rigore, è anche diventato il terzo giocatore nato dal 1996 in avanti ad aver raggiunto 25 goal in A, dopo Chiesa e Lautaro.

Uno su due, 50%. Circa in linea con il rendimento generale del Milan. In stagione il conto dei rigori è di 5 segnati su 9: uno su uno di Calhanoglu, due su tre per Kessié; soltanto due su cinque per Ibrahimovic, che si è già macchiato di tre errori. Il prossimo, comunque, lo tirerà ancora l’ex Atalanta. Come ha sottolineato lui nel dopo partita, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’.

"Con i rigori è così, si fa gol e si sbaglia. Ma il prossimo lo tiro ancora io. Pioli ha fatto i complimenti alla squadra, era una partita importantissima. È contento. Abbiamo iniziato forte, la Fiorentina è una squadra che va aggredita, così abbiamo fatto due gol subito".

Il 55% di realizzazione dal dischetto - anche se, contro l' , Ibrahimovic ha segnato sulla respinta di Handanovic - non ha comunque inciso sul rendimento generale rossonero, se non in parte l'errore di Ibra col Verona. Forse, ora, i rossoneri avrebbero due punti in più. Ma visto lo score e i 5 punti di vantaggio, a Milano forse nemmeno ci danno troppo peso.