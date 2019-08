Milan ko, è già rivoluzione tattica: Giampaolo passa al 4-3-3

Il pessimo esordio del Milan a Udine ha convinto Giampaolo ad abbandonare il suo 4-3-1-2: si va verso il ritorno al tridente.

Un esordio da incubo per Marco Giampaolo sulla panchina del : la sconfitta sul campo dell' ha evidenziato tutti i problemi di una manovra che ha prodotto zero tiri nello specchio della porta. Segnali preoccupanti per il nuovo allenatore rossonero, che al termine del match ha annunciato un immediato cambio tattico.

Sono bastati novanta minuti di campionato all'ex tecnico della per bocciare i progetti tattici estivi portati avanti fin qui. Dopo il pesante ko lo stesso Giampaolo ha annunciato di voler abbandonare il suo 4-3-1-2, marchio di fabbrica da sempre, per tornare al 4-3-3 di Gattuso:

"È emersa una difficoltà nell’interpretare le cose che chiedo loro, per caratteristiche dei giocatori. Bisogna capire su quali dinamiche bisogna spostarsi meglio. Bisogna mettere gli attaccanti, soprattutto Piatek, nelle condizioni migliori. Probabilmente da solo gioca meglio. Dobbiamo cambiare qualcosa là davanti. So quelli che sono gli sviluppi offensivi di una squadra che deve andare in verticale. Mi immagino già che cosa si deve fare. Devo spostare qualcosa".

Nonostante una mediana votata all'attacco, il Milan ha palesato i principali problemi proprio nella costruzione della manovra, con i movimenti dei tre davanti quasi sempre incapaci di produrre spazi utili per arrivare a far male alla difesa bianconera.

Le caratteristiche dei giocatori presenti in rosa impongono all'allenatore un ritorno al passato: una strategia che potrebbe cambiare anche le dinamiche di mercato del Diavolo in questi ultimi giorni prima della chiusura.