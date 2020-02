Milan ko nel derby, Pioli: “Due disattenzioni hanno cambiato tutto”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta la sconfitta patita nel derby contro l’Inter: “Sono arrabbiato, ripartiamo dal primo tempo”.

Poteva essere la partita del definitivo rilancio, la sfida con l’ si è invece trasformata per il nel più amaro dei derby. Alla compagine rossonera non è bastato chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti per far sua una stracittadina che sembrava ampiamente incanalata sui giusti binari.

Stefano Pioli, parlando ai microfoni Sky dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua delusione.

“Il primo tempo è figlio della strategia che abbiamo preparato nel corso della settimana. L’abbiamo giocato molto bene e forse il doppio vantaggio è stato anche poco per quanto fatto. Nel secondo ci sono stati due episodi nei quali dovevamo fare molto, molto meglio, anche perché poi le partite cambiano anche dal punto di vista mentale. Come noi siamo stati forti e dentro il match nella prima frazione e l’Inter è diventata piccola, i due goal presi poi in pochi minuti hanno cambiato tutto. Abbiamo anche avuto la possibilità di pareggiarla con Ibra nel finale, ma quelle due reti sono figli di disattenzioni che penalizzano una partita importante”.

Il Milan ha probabilmente perso più con la testa che sotto il profilo tecnico.

“Le partite cambiano e noi dovevamo essere più attenti. L’Inter è una più esperta di noi e più abituata a giocare certe partite. Sono stati determinati, attenti ed hanno anche avuto un pizzico di fortuna visto che noi abbiamo anche colpito due pali. Non ci hanno preso a pallonate, negli episodi è andata meglio a loro. Io sono arrabbiato con i miei giocatori, in occasione dei primi due goal dovevamo fare di più. Non bisogna commettere questi errori, perché abbiamo messo sotto un avversario forte, abbiamo fatto la nostra migliore prestazione. Senza quelle situazioni forse staremo qui a parlare di altro”.

La compagine rossonera è stata molto convincente nel primo tempo.

“E’ stato il miglior primo tempo della stagione e anche se per me è dura dirlo oggi che abbiamo perso male un derby nella ripresa, dobbiamo partire da questa prima frazione, perché abbiamo dimostrato di avere delle qualità. Ci sono state situazioni che non ci hanno permesso di vincere una partita che potevamo vincere. E’ una prestazione che va analizzata bene, io sono assolutamente convinto delle qualità della mia squadra. Dobbiamo insistere sulle disattenzioni, non si può far tirare Brozovic da solo e non leggere il taglio di Sanchez”.

Nei primi 45’ il Milan è riuscito a fare grande pressing.

“Non si può sempre uscire in maniera aggressiva nella metà campo avversaria. Non potevamo far giocare l’Inter nella sua metà campo per tutta la gara, era impensabile. Sapevamo che non era finita dopo il primo tempo, sono state due disattenzioni a complicare tutto”.

Per il Milan e per Pioli si tratta ovviamente di una serata amara.