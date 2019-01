Milan ko, Romagnoli contro Banti: "Puniti ad ogni contatto, ci vuole rispetto"

Romagnoli contro l'arbitraggio di Banti: "Gestione dei cartellini particolare, noi puniti ad ogni contatto. Ci vuole rispetto".

Delusione per il Milan in quel di Jeddah, coi rossoneri sconfitti per 1-0 dalla Juventus nella finale di Supercoppa italiana. Al termine del match ai microfoni di Milan Tv ha parlato il capitano rossonero Alessio Romagnoli.

Così come Gattuso, anche il difensore si sofferma sull'arbitraggio di Banti, lamentando una gestione dei cartellini non appropriata.

"La gestione dei cartellini è stata particolare, ad ogni minimo contatto siamo stati ammoniti o espulsi. E' una cosa fastidiosa andare a parlare con il direttore di gara da capitano ed essere ammonito. Se portiamo rispetto dobbiamo anche riceverlo".

Ed anche il mancato ausilio del VAR in occasione dell'intervento in area di rigore di Emre Can nei confronti di Conti.

"Per quanto riguarda l'episodio di Conti mi ha detto che il VAR non era nemmeno da vedere, ma secondo il mio punto di vista avrebbe dovuto farlo". L'articolo prosegue qui sotto

Archiviata l'amarezza, adesso c'è da pensare al campionato ed a raggiungere il quarto posto in classifica.