Milan, Kaluku alle visite mediche: pronto a firmare per cinque anni

Pierre Kalulu è arrivato questa mattina a Milano e adesso si trova alla clinica 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche di rito.

Come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, Pierre Kalulu era arrivato a Milano per svolgere quest'oggi le visite mediche. Ed ecco che puntualmente l'ormai ex difensore del ha cominciato le visite alla clinica 'La Madonnina' per conto del .

Il giocatore si appresta a diventare il primo acquisto del Milan, se tutto dovesse andare per il verso giusto. Arriva dal Lione ma da svincolato, e quindi a parametro zero. Dovrebbe firmare un contratto di cinque anni.

Si tratta di un terzino destro di 20 anni, che si è messo in luca con la formazione B del Lione, soprattutto nella UEFA Youth League.

Non ha mai esordito con la prima squadra del Lione, ma a livello di nazionali giovanili della ha raccolto diverse presenze. Attualmente gioca nell'Under 20. Con il Milan sogna di arrivare tra i grandi.