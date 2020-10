Milan-Juventus Women dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Juventus Women si affrontano nel big match del 4° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: - Women

- Women Data: 5 ottobre 2020

5 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Sono scese in campo tre volte in questo campionato e in altrettante occasioni hanno portato a casa delle vittorie. Milan e Juventus Women sono pronte ad affrontarsi in un match che vedrà protagoniste due tra le grandi favorite per la vittoria finale dello Scudetto.

Entrambe a punteggio pieno insieme alla , si sfideranno in un match che, oltre a mettere in palio punti pesanti, sarà a suo modo storico, visto che si disputerà nella prestigiosa cornice del Giuseppe Meazza.

Le ragazze guidate da Maurizio Ganz, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto nell’ordine Florentia (1-0 interno), San Marino Academy (5-0 in trasferta) e Pink Bari (3-1 interno).

Altre squadre

La compagine campione d’ guidata da Rita Guarino, ha invece superato gli ostacoli (2-0 in trasferta), (4-3 interno) e San Marino Academy (2-0 interno).

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Juventus Women: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-JUVENTUS WOMEN

La sfida che vedrà protagoniste Milan e Juventus Women si giocherà lunedì 5 ottobre 2020 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, e per l’occasione l’impianto meneghino sarà aperto a mille spettatori. Fischio d’inizio programmato alle ore 20:45, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Matteo Mercenaro.

Milan-Juventus Women sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport .

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini.

Milan-Juventus Women sarà trasmessa anche in diretta . Gli abbonati Sky, potranno seguire il match su dispositivi come smartphone e tablet, o ancora pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’app Sky Go, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda opzione è rappresentata da Now TV, ovvero il servizio live e on demand di Sky che consente la visione degli eventi a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

MILAN (4-4-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Mauri, Grimshaw; Dowie, Giacinti, Dowie.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Zamanian; Bonansea, Girelli, Cernoia.