Milan-Juventus, tamponi negativi in casa bianconera: a San Siro si gioca

Destava preoccupazione la possibile comparsa di un focolaio Covid alla , dopo la positività di Alex Sandro e Cuadrado . La partita contro il invece andrà regolarmente in scena: è questa la notizia, seguita all'esito negativo degli ultimi tamponi effettuati in casa bianconera.

Nella giornata di martedì i timori su un possibile rinvio della supersfida di San Siro - fortunatamente scongiurato - si erano fatti largo, come dimostrato dalle dichiarazioni del direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Roberto Testi al 'Corriere della Sera'.

"La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi".