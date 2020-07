Milan-Juventus, Sarri: "60 minuti di livello mondiale, poi il blackout"

Il tecnico della Juventus analizza la sconfitta di San Siro: "Eravamo in controllo, questo è un periodo difficile per tutti e non solo per noi".

Quarta sconfitta in campionato per la che non riesce ad approfittare del passo falso della a : 4-2 in rimonta del che non può lasciare soddisfatto Maurizio Sarri.

Il tecnico bianconero non trova una motivazione valida al crollo che ha interessato i suoi giocatori: queste le parole pronunciate ai microfoni di DAZN.

"Abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in totale controllo ma abbiamo avuto un blackout totale per un quarto d'ora. E' successo anche ad altre squadre, è un periodo difficile per tutti. Dobbiamo dimenticarci tutto perché tra pochi giorni torneremo in campo e non è il caso di fare dei processi. Le vere motivazioni di questi momenti inspiegabili non si trovano neanche".

Questo ko non può essere paragonato a quelli col e col di qualche mese fa. Nemmeno le assenze sono un alibi.

"Abbiamo fatto delle partite brutte e le abbiamo perse, questo non è il momento però perché stiamo facendo bene. Dal punto di vista fisico e mentale è complicato. Il momento è talmente diverso dalle sconfitte di Verona e Napoli che la motivazione non può essere la stessa. In difesa si è sofferto fino al blackout, prima non abbiamo concesso nemmeno una palla goal. Le assenze non sono il motivo di questo calo".

Prestazione sottotono per Higuain che è stato sostituito nella ripresa.

"E' scomparso pian piano dalla partita, ma questo era fisiologico d'altronde".

Il risultato della Lazio non ha influito a livello mentale e non rappresenta la causa del rilassamento.

"No, altrimenti l'impatto con la partita sarebbe stato diverso. La sensazione è questa. Il blackout è avvenuto dopo il rigore più che dopo lo 0-2".

Rabiot una delle note positive con il gran goal che ha sbloccato l'incontro.