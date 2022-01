Probabili formazioni Milan-Juventus: Ibra titolare, Morata unica punta

Sarà un big match a chiudere la ventitreesima giornata di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza il Milan secondo in classifica ospita la Juventus. I bianconeri, dopo un inizio difficile sono riusciti a rilanciarsi grazie a una buona serie di vittorie.

Il Milan è reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro lo Spezia, maturata allo scadere dei minuti di recupero dopo l'iniziale vantaggio rossonero siglato da Leao. Un ko che non ha permesso il sorpasso in vetta ai rivali dell'Inter.

La Juventus invece viene dall'impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Sfida superata senza particolari affanni dai bianconeri, in grado di imporsi per 4-1 e prendersi un posto nei quarti di finale.

Pioli recupera Romagnoli, reduce dalla positività al Covid. A completare il pacchetto arretrato rossonero saranno Kalulu, Calabria e Theo Hernandez. Torna Tonali dopo il turno di squalifica. Malgrado il rientro di Bennacer dalla Coppa d'Africa, vicino all'ex Brescia giocherà con tutta probabilità Krunic. Ibrahimovic punta centrale davanti a Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao.

Allegri punta su De Ligt e Chiellini in difesa, affiancati da De Sciglio e Alex Sandro. A centrocampo va come sempre Locatelli, con Bentancur o Rabiot come compagno di reparto. Cuadrado, Dybala e McKennie a sostegno di Morata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. All. Allegri