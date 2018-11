Milan-Juventus, Higuain sbaglia dal dischetto: ma il rigore era di Kessié

Kessié ha preso la palla tra le mani dopo il rigore fischiato in Milan-Juventus: Higuain ha voluto tirare, sbagliando dagli 11 metri contro la sua ex.

Troppa la voglia di regalare una gioia ai propri tifosi. Troppa la voglia di regalarsi una gioia, dopo l'addio non proprio felice con il suo ex club. Contro il quale Gonzalo Higuain ha sbagliato un rigore: dopo il goal del vecchio compagno d'attacco Mandzukic, l'argentino ha colpito il palo dal dischetto. Nel quale si è presentato a sorpresa.

Sì, perchè in teoria il rigorista del Milan è Kessié, di base in cima alla lista dei giocatori che Gattuso reputa più bravi dagli undici metri. Invece contro la Juventus a tirare il penalty è stato Higuain, dopo che il compagno aveva raccolto la palla tra le mani per calciare regolarmente il suo rigore. Ma il Pipita non ne ha voluto sapere.

Higuain ha preso il pallone e si è presentato sul dischetto del rigore per provare a dare un dispiacere alla sua vecchia Juventus, che in estate ha deciso di sacrificarlo in virtù del grandioso arrivo in Serie A e in quel di Torino di Cristiano Ronaldo, Pallone d'Oro in carica e calciatore più decisivo al mondo nell'ultimo decennio.

Kessiè non ha preso proprio benissimo la decisione con cui Higuain ha preso il pallone per tirare il rigore contro la Juventus al suo posto, tanto che l'ex Atalanta è stato portato fuori dall'area dai compagni con qualche difficoltà. Avrebbe voluto tirare come suo solito, invece niente da fare.

Quello assegnato per fallo di mano di Benatia, è stato il primo rigore in favore del Milan in questa Serie A 2018/2019: per questo motivo la lista dei rigoristi non era stata ancora svelata, ma di base Kessiè sembrava essere stato confermato dopo la scorsa stagione. E così sembrava essere.

Probabilmente se fosse stata una gara diversa da quella contro la Juventus, che per Higuain significa tantissimo dopo l'addio di qualche mese fa, l'argentino non avrebbe spinto per presentarsi sul dischetto del rigore. E' andata così, con un Gattuso non proprio felice (eufemismo) dell'accaduto. Nonostante anche il Pipita sia tra i rigoristi principali del Milan. Magari non in questo modo.