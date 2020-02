Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Rebic, Cuadrado e Dybala titolari

Milan con Castillejo e Bennacer titolari, Ibrahimovic regolarmente in campo. Nella Juventus spazio per De Sciglio, Matuidi e Ramsey.

Le formazioni ufficiali di - :

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.

Altre squadre

Dopo la vittoria del a San Siro nella prima semifinale d'andata, contro l' , il Meazza è nuovamente protagonista in Coppa . La squadra rossonera se la verà infatti con la Juventus, decisa a dimenticare l'inaspettata sconfitta contro il .

Pioli sceglie Ibrahimovic come prima punta, supportato da Calhanoglu. In mediana giocheranno Kessiè e Bennacer, mentre al centro della difesa troveranno spazio Kjaer e Romagnoli. In porta ci sarà Donnarumma, con Theo Hernandez e Calabria terzini. Esterni Castillejo e Rebic.

La Juventus risponde con il 4-3-3, Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala in avanti, mentre Higuain partirà dalla panchina. C'è Ramsey come interno insieme a Pjanic e Matuidi. Bonucci e De Ligt davanti a Buffon, mentre De Sciglio e Alex Sandro saranno gli esterni di Sarri. Fuori Bentancur.