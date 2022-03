MILAN-JUVENTUS FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Juventus Women

Data: 12-03-2022

Orario: 14.30

Canale tv: Milan TV (visibile su DAZN), Juventus TV (visibile su DAZN), La7D, TIMVISION

Streaming: DAZN, La7, TIMVISION

Milan Women e Juventus Women si sfidano nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia femminile.

La formazione allenata da Maurizio Ganz, approda in semifinale dopo aver liquidato la Sampdoria con un doppio e perentorio 4-1 sia in terra ligure che nella gara di ritorno a Milano.

La truppa Montemurro, invece, ha liquidato l'Inter nel recente doppio confronto ai quarti di finale: 1-1 al Suning Training Centre e vittoria di misura al JTC di Vinovo, grazie al goal qualificazione di Barbara Bonansea.

Una tra Milan e Juve sfiderà in finale la vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte Empoli e Roma.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Milan Women-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

La semifinale di Coppa Italia femminile tra Milan e Juventus si giocherà al Vismara Sports Centre sabato 12 marzo 2022. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 14.30.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS FEMMINILE IN TV

La sfida che mette in palio l'accesso alla finalissima di Coppa Italia tra Milan e Juventus femminile verrà trasmessa in diretta su Milan TV e Juventus TV, i canali tematici dei due club visibili su DAZN. Per gli abbonati DAZN sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o collegare la propria tv ad una console come Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Attraverso il TIMVISION BOX sarà possibilie seguire la sfida anche su su TIMVISION.

Milan-Juventus femminile verrà trasmessa anche in chiaro su LA7D, canale numero 29 del digitale terrestre.

MILAN-JUVENTUS FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

Essendo Milan TV e Juventus TV presenti sulla piattaforma DAZN, sarà possibile seguire Milan-Juventus femminile anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricando l'app su dispositivi mobili

Si potrà seguire la diretta della partita tra rossonere e bianconere in diretta streaming collegandosi al sito di TIMVISION o, in alternativa, a quello di LA7 prima di selezionare la sezione LIVE.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Montemurro

MILAN WOMEN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Thrige, Grimshaw, Adami, Tucceri Cimini; Thomas, Longo, Bergamaschi. All. Ganz.