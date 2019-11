Milan-Juventus Femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Milan e Juventus si sfidano anche in campo femminile: tutte le informazioni sul match, valido per la sesta giornata, e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo essersi affrontate domenica scorsa allo Stadium, e tornano a sfidarsi. Questa volta in campo femminile. Il big match della sesta giornata di , infatti, è proprio quello tra le rossonere di Maurizio Ganz e le bianconere di Rita Guarino.

Con DAZN vedi Milan-Juventus Femminile su Milan TV IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un match che vale già moltissimo per la classifica, nonostante anche il massimo campionato italiano femminile sia iniziato da pochissime settimane: Milan e Juventus sono rispettivamente seconda con 13 punti e prima con 15, e dunque, in caso di vittoria rossonera, sarebbe automatico il sorpasso in vetta alla graduatoria.

Un duello scudetto che, del resto, non è nuovo, se è vero che Milan e Juventus hanno lottato per il primo posto fino agli sgoccioli della scorsa stagione: alla fine a prevalare sono state le ragazze della Guarino, mentre le rossonere si sono dovute accontentare del terzo posto dietro alla .

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Juventus Femminile: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

MILAN-JUVENTUS FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Juventus Femminile

Milan-Juventus Femminile Data: 17 novembre 2019

17 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Milan TV su DAZN

Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Milan TV su DAZN Streaming: SkyGo, TV su DAZN

ORARIO MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

La supersfida tra Milan e Juventus Femminile, valevole per la sesta giornata di Serie A, si giocherà nel pomeriggio di domenica 17 novembre 2019 con calcio d'inizio alle ore 15.00.

Il palcoscenico è il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, impianto utilizzato dal club rossonero in occasione delle partite casalinghe disputate dalla propria formazione femminile.

C'è più di un'opzione per assistere alla partita tra Milan e Juventus Femminile: la sarà innanzitutto trasmessa in diretta da Milan TV su DAZN, potendo dunque essere visibile grazie a una moderna smart tv, oppure collegando la tv a una console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora a un dispositivo come Amazon Fire Tv o Google Chromecast.

Inoltre, Milan-Juventus Femminile sarà trasmessa sempre in diretta anche da Sky Sport: i canali su cui sarà possibile assistere alla sfida tra le rossonere e le bianconere sono Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

Si potrà assistere a Milan-Juventus Femminile anche in : gli abbonati potranno collegarsi al sito di DAZN tramite pc, tablet o smartphone, oppure scaricare l'app, e poter così assistere a Milan TV. Al termine del match, sempre sul sito di DAZN saranno disponibili on demand sia le azioni salienti che la partita integrale.

Gli abbonati a Sky potranno vedere in streaming Milan-Juventus Femminile anche grazie a SkyGo: anche in questo caso basterà scaricare l'applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Considerata l'importanza dell'evento, potrete seguire la gara tra Milan e Juventus Femminile anche su Goal: domenica pomeriggio vi proporremo infatti la diretta scritta della sfida al vertice tra la formazione rossonera e quella bianconera.

La diretta inizierà nelle prime ore della mattina con curiosità, statistiche e le probabili formazioni. Quindi sarà il turno delle formazioni ufficiali scelte da Ganz e Guarino e, infine, vi racconteremo tutte le azioni salienti dei 90 minuti del Vismara.

Ballottaggio in attacco per Maurizio Ganz, con Salvatori Rinaldi in vantaggio su Andrade per completare il tridente con Giacinti e Bergamaschi. Recupera Kulis per la panchina, in mediana ci saraqnno Heroum e Conc ai lati di Jane. Difesa davanti a Korenciova che sarà formata da Vitale e Tucceri Cimini sulle corsie, con Hovland e Fusetti in mezzo.

Rita Guarino ritrova per la panchina Barbara Bonansea. La stella bianconera dovrà però partire dalla panchina: tiitolari in attacco saranno Aluko, Girelli e Cernoia. In difesa non ancora convocata Salvai, ci sarà ancora Sembrant a fianco di Gama, entrambe recuperate dopo gli acciacchi della settimana.

MILAN (4-3-3): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Heroum, Jane, Conc; Bergamaschi, Salvatori Rinaldi, Giacinti.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia.