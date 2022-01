Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Juventus

• Data: domenica 23 gennaio 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Dopo la sconfitta casalinga con polemiche arbitrali subita contro lo Spezia, il Milan è atteso dal big-match contro la Juventus valido per la ventitreesima giornata di Serie A. I bianconeri sono invece reduci dal doppio successo contro Udinese in campionato e Sampdoria in Coppa Italia.

I rossoneri attualmente occupano il secondo posto alle spalle dell'Inter con 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La Juventus, attualmente quinta con 41 punti, insegue un posto Champions e in caso di vittoria contro il Milan si porterebbe a -4 dalla squadra di Pioli tornando in piena corsa per le primissime posizioni.

L'ultimo precedente tra le due squadre in campionato si è giocato all'Allianz Stadim il 19 settembre ed è terminato sul risultato di 1-1 con reti di Morata e Rebic.

Nella scorsa stagione invece i bianconeri hanno espugnato 'San Siro' per 1-3 grazie alla doppietta di Federico Chiesa (stavolta assente per infortunio) e alla rete di McKennie infliggendo la prima sconfitta in campionato al Milan.

ORARIO MILAN-JUVENTUS

La sfida tra Milan e Juventus è in programma domenica 23 gennaio alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN TV

La sfida di campionato Milan-Juventus verrà trasmessa da DAZN. Per assistere al match bisognerà possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

MILAN-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Milan-Juventus anche in diretta streaming su DAZN, collegandosi da pc fisso al sito della piattaforma o scaricando la relativa app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Juventus su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Dario Marcolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti i dettagli sulla sfida tra Milan e Juventus su GOAL, con la nostra telecronaca sempre aggiornata in tempo reale dalle formazioni ufficiali al triplice fischio dell'arbitro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Pioli recupera Romagnoli, guarito dal Covid: accanto a lui Kalulu più di Gabbia. Calabria e Theo Hernandez saranno i due terzini. In mezzo al campo rientra Tonali dopo la squalifica: con lui più Bakayoko di Krunic. Ibrahimovic punta centrale, alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao.

Allegri schiera De Ligt e Chiellini al centro della difesa, sulle fasce Cuadrado e Luca Pellegrini. In mezzo il punto fermo è Locatelli, accanto al quale dovrebbe giocare Rabiot. In attacco potrebbe esserci il recuperato Bernardeschi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; McKennie, Dybala, Bernardeschi; Morata.