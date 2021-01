Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Juventus una di fronte all'altra in una sfida di altissima classifica: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

MILAN-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021

Sky

Sky Go e Now Tv

A San Siro va in scena la sfida delle sfide. Milan contro Juventus, ovvero l'attuale capolista della contro la formazione reduce da 9 Scudetti di fila. Un possibile passaggio di consegne, è la speranza in casa rossonera; la serata giusta per tornare a farsi vedere nello specchietto retrovisore, è l'augurio in quella bianconera.

Il Milan è reduce dall'ennesima vittoria, 2-0 a Benevento, nonostante l'espulsione di Tonali già nel primo tempo. Ha un punto di vantaggio sull' e ben 10 sulla Juventus, che dal canto suo deve però recuperare la gara contro il .

La stessa Juventus si è ripresa dopo il clamoroso ko contro la , battendo per 4-1 l'Udinese all'Allianz Stadium. E si presenta alla sfida di San Siro con la consapevolezza di non avere alcun margine di errore.

Milan e Juventus si sono affrontate in quattro occasioni nella scorsa stagione: 1-0 per i bianconeri e 4-2 per i rossoneri in campionato, mentre nelle semifinali di Coppa la formazione allora allenata da Maurizio Sarri si è conquistata la qualificazione grazie a un 1-1 esterno e a uno 0-0 interno.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si giocherà mercoledì 6 gennaio 2021 in posticipo. Il calcio d'inizio tra la formazione rossonera e quella bianconera è in programma alle ore 20.45. La supersfida di San Siro chiuderà dunque la giornata calcistica, interamente in programma il giorno dell'Epifania.

Milan-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti per la trasmissione di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, sarà possibile assistere alla sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Andrea Pirlo sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

Sarà possibile assistere alla grande sfida tra Milan e Juventus non soltanto in tv, ma anche in grazie a Sky Go, l'applicazione che Sky mette a disposizione degli abbonati e che si può facilmente scaricare sul proprio pc, smartphone o tablet.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può scegliere il meglio della programmazione satellitare. Si potrà assistere anche a Milan-Juventus previo l'acquisto di uno dei pacchetti a disposizione.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Milan-Juventus, posticipo della sedicesima giornata di Serie A, live anche su Goal: mercoledì 6 gennaio vi proporremo infatti un'ampia diretta scritta del big match di San Siro. Dalle formazioni ufficiali alle interviste post partita, passando per il racconto live della partita, vi consentiremo di non perdervi nulla di quello che accadrà tra la squadra di Pioli e quella di Pirlo.

Il Milan ritrova Theo Hernandez dopo la squalifica che ha impedito al francese di scendere in campo a , ma perde Tonali, squalificato dopo il rosso rimediato al Vigorito: senza Bennacer, Pioli dovrà inserire Krunic accanto a Kessié, come contro la prima di Natale. Ancora assente Ibrahimovic, così come Saelemaekers: Leao confermato prima punta, col recuperato Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle sue spalle. Non dovrebbero esserci problemi per Kjaer, uscito per un affaticamento a Benevento.

La Juventus rimane in ansia per le condizioni di Morata, che non è stato convocato contro l'Udinese a causa di un problema muscolare. Se lo spagnolo non dovesse recuperare nemmeno per la sfida di San Siro, spazio nuovamente a Dybala accanto a Cristiano Ronaldo. Ballottaggio Alex Sandro-Danilo sulla sinistra, mentre a destra torna Cuadrado dopo la squalifica. A centrocampo dovrebbe rivedersi Rabiot, mentre Chiesa, Ramsey e Kulusevski si giocano due maglie.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.