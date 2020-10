Milan-Juventus 0-1: Girelli fa volare le bianconere a San Siro

Le bianconere vincono nel big match del Meazza: secondo tempo tutto rossonero, ma non basta.

La prima, storica notte della Seria A femminile a San Siro si risolve con una vittoria della contro il . 0-1 il finale del big match della quarta goirnata, con le bianconere che volano a punteggio pieno.

La Juventus parte con il miglior piglio e dopo 12 minuti trova il vantaggio: Cristiana Girelli sblocca dal dischetto. Sempre l'attaccante bianconera rischia anche di trovare il raddoppio, palla che sfiora soltanto i pali.

Il Milan nel secondo tempo cresce e sfiora anche il goal del pareggio in più occasioni, senza però riuscire a sfondare. Le occasioni migliori sono di Bergamaschi e Salvatori Rinaldi, ma non bastano per battere Giuliani.

Le rossonere lasciano San Siro incassando così la prima sconfiitta stagionale dopo tre vittorie. sempre in testa, già alla ricerca della quinta vittoria consecutiva.