Milan-Juventus, "ASL costretta a intervenire in caso di focolaio". La Regione: "Si giocherà"

Con nuovi positivi alla Juve, evidenzia il capo del Dipartimento di Prevenzione della Asl, ci sarebbero interventi. Per ora però nessuna emergenza".

Desta preoccupazione la possibile comparsa di un focolaio da Covid-19 all'interno della , dopo i casi di positività di Alex Sandro e Cuadrado . La partita contro il al momento non è a rischio, ma certo sono da valutare le dichiarazioni del direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di .

Intervistato dal 'Corriere di Torino, Roberto Testi ha parlato così della situazione che sta vivendo la Juventus.

"La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi".

Fino ad ora quindi tutto nella norma di questo periodo, non si tratta al momento di un focolaio quello presente alla Juventus. Ma se dovesse peggiorare la situazione?

"Se oggi dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano ".

Una situazione che, presentata così, potrebbe ricordare quella avvenuta in occasione di Juventus- , che dovrà rigiocarsi dopo il caos legato alla Asl e alla non-partenza dei partenopei.

Per Matteo Marnati , assessore regionale all'emergenza covid del Piemonte, però, nessuna possibilità di rinvio. A 'QSVS', allontanata tale ipotesi: