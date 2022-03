Milan-Inter, San Siro si schiera al fianco dell'Ucraina: bandierine gialloblu colorano il 'Meazza'

San Siro si schiera al fianco dell'Ucraina con un gesto simbolico. A ridosso dal fischio d'inizio del derby d'andata della semifinale di Coppa Italia tra il Milan di Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, sugli spalti del 'Meazza' sono state esposte dai presenti migliaia di bandierine gialloblu, i colori della bandiera ucraina, con la scritta 'Peace', pace.

Entrambe le tifoserie hanno espresso il loro dissenzio nei confronti del conflitto tra Ucraina e Russia e hanno voluto lanciare un messaggio di pace.

Le bandiere sono state sventolate dai tifosi delle due squadre prima del calcio d'inizio del match. Un colpo d'occhio importante in una serata di grande calcio, nello straordinario palcocenisco di San Siro, per lanciare un messaggio chiaro sulla situazione che sta vivendo la popolazione ucraina in queste ore con i bombardamenti dell'esercito russo, che continua ad avanzare nel territorio della nazione guidata dal presidente Zelensky.

Sui tabelloni di San Siro è stato proiettato un videomessaggio di Andriy Shevchenko:

"Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perchè la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce dece essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti".

Una doppia iniziativa per sensibilizzare su quanto sta accadendo non molto lontano dall'Italia e un messaggio chiaro, che il calcio prova a lanciare attraverso i mezzi a disposizione: no alla guerra.