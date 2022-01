Milan-Inter Primavera dove vederla: Sportitalia o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-INTER PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Inter Primavera

Milan-Inter Primavera Data: 1 febbraio 2022

1 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sportitalia (numero 225 del satellite, 60 del digitale terrestre)

Sportitalia (numero 225 del satellite, 60 del digitale terrestre) Streaming: Sportitalia

Il campionato Primavera 1 manda in scena la 16ª giornata, che prevede come sfida di cartello il derby tra Milan e Inter: due squadre blasonate anche a livello giovanile, ma attualmente in zone di classifica diverse.

Il Milan vanta un solo punto di vantaggio sulla zona playout, ma certamente sta recuperando dopo un avvio di campionato complicato avendo conquistato 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

Discorso diverso per l'Inter, che si trova in zona playoff. I nerazzurri puntano naturalmente alla qualificazione diretta alle finali scudetto: obiettivo ampiamente alla portata, avendo gli stessi punti del Sassuolo secondo in classifica.

I due derby della passata stagione si sono chiusi con altrettanti trionfi nerazzurri, per 3-0 nel girone d'andata e per 1-0 in quello di ritorno.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete questo e molto altro su Milan-Inter Primavera: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-INTER PRIMAVERA

La sfida tra le formazioni primavera di Milan e Inter andrà in scena martedì 1 febbraio 2022, al centro sportivo 'Peppino Vismara'. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-INTER PRIMAVERA IN TV

Sarà Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera 1, a trasmettere il confronto 'giovanile' tra Milan e Inter. basterà sintonizzarsi sul canale 225 di Sky, oppure sul 60 del digitale terrestre.

MILAN-INTER PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING

Sportitalia consente di vedere i suoi eventi anche in streaming, tramite il suo sito ufficiale accessibile tramite pc e notebook. In alternativa, è possibile scaricare l'applicazione per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER PRIMAVERA

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Stanga, Nsiala, Kerkez; Di Gesù, Eletu, Gala; Traorè, Nasti, Capone.

INTER (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Matjaz, Fontanarossa, Carboni; Nunziatini, Sangalli, Casadei; Peschetola; Jurgens, Abiuso.