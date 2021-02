Milan-Inter Primavera 0-3: Satriano show, il derby è nerazzurro

L'Inter Primavera si impone con un netto tris sul Milan, staccandolo in classifica: Satriano protagonista con una doppietta, a segno anche Vezzoni.

In attesa del grande derby di domenica pomeriggio, l'antipasto in salsa giovanile sorride all'Inter. La formazione Primavera di Armando Madonna domina la stracittadina: nettissimo 3-0 al Milan, fatto a fettine in un tempo solo, e tre punti dal sapore speciale.

Al Vismara si decide tutto prima dell'intervallo. Il grande protagonista è Martin Satriano, giovane centravanti uruguaiano che l'Inter ha prelevato un anno fa, autore di una doppietta: primo goal segnato grazie a un errore di Michelis e del portiere Jungdal, secondo con un colpo di testa ravvicinato. In mezzo il raddoppio di Vezzoni, chirurgico con un sinistro dal limite dell'area.

Una montagna da scalare per il Milan, che nel secondo tempo non riesce a risalire la china. La squadra di Federico Giunti tenta almeno di trovare la rete della bandiera, ma non c'è niente da fare: il derby va all'Inter, e di goleada.

Il successo consente ai giovani nerazzurri di staccare proprio il Milan in classifica, tornando alla vittoria dopo il pareggio di domenica contro il Sassuolo e facendosi vedere nello specchietto retrovisore della Roma capolista. Mentre i rossoneri, che rimangono a 15 punti dopo 10 giornate, faticano a trovare continuità: terza sconfitta nelle ultime 5 uscite tra campionato e Coppa Italia Primavera.

Curiosità: il portiere dell'Inter Primavera, capace dunque di uscire dal campo con la porta inviolata, è Filip Stankovic, il figlio di Dejan. E anche il papà, alla guida della Stella Rossa, affronterà a sua volta il Milan - la prima squadra, questa volta - domani sera con la sua Stella Rossa.