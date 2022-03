Milan-Inter, le pagelle: Lautaro e Krunic in difficoltà, Tomori e Handanovic si salvano

LE PAGELLE DI MILAN-INTER

MILAN

- Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, anche a costo di mettere a rischio il polso, come in occasione dello scontro con Lautaro.

FLORENZI 6,5 - Perisic è un avversario scomodo ma l’ex romanista regge l’urto alla grande, nonostante il mismatch a livello fisico. (84’ CALABRIA sv)

TOMORI 6,5 - Parte in marcatura su Lautaro, passa su Dzeko dopo l’uscita di Romagnoli ma riesce sempre a prevalere sulle punte avversarie.

ROMAGNOLI 6,5 - Esce dopo soli 25 minuti ma quel salvataggio in extremis su Dzeko, che gli costa un problema all’adduttore, va sottolineato e applaudito. (KALULU 6 - Entra a freddo, praticamente senza riscaldamento, ma si cala subito nella parte)

HERNANDEZ 5,5 - Ha subito una ghiotta occasione ma sul piede meno educato, spinge ma non sfonda.

BENNACER 6 - Tanto lavoro sporco per schermare i rifornimenti alle punte nerazzurre, gioca semplice e sbaglia pochi palloni.

KESSIE 6 - Un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime uscite, ma ancora lontano dai livelli dello scorso anno.

SAELEMAEKERS 5,5 - Torna titolare dopo diverse esclusioni, ha voglia di mettersi in evidenza ma è troppo impreciso nei momenti decisivi. (67’ MESSIAS 5,5 - Cambia l’interprete, non la sostanza)

KRUNIC 5 - Prezioso in marcatura su Brozovic ma non ha la qualità necessaria per quel ruolo da ’10’, e lo dimostra con un paio di palloni scarabocchiati negli ultimi 16 metri. (67’ BRAHIM DIAZ 5,5 - Lo spagnolo ha bisogno di ritrovare fiducia e spensieratezza, il suo ingresso non cambia le sorti del derby)

LEAO 5,5 - Si accende solo a tratti, cercando spesso di strafare: un solo vero squillo verso la porta di Handanovic, troppo poco per uno come lui. (67’ REBIC 5 - Il croato è ancora lontano dalla migliore condizione e si vede)

GIROUD 5,5 - Generoso, lavora tanto spalle alla porta ma non riesce a trovare spazio e tempo per la zampata personale.

Simone Gambino

INTER

- Attento sulle conclusioni di Leao e Florenzi, dà sicurezza alla squadra.

SKRINIAR 6.5 - Il solito muro difficile da superare, specialmente nelle gare più bloccate.

DE VRIJ 5 - Ancora una volta sembra al sicuro solo quando aiutato da Bastoni e Skriniar. In palese affanno.

BASTONI 6.5 - Il migliore tra i nerazzurri: sempre lucido in fase di impostazione, sbroglia alcune situazioni complicate ed appare sempre il più concentrato.

DUMFRIES 6.5 - Spinge con continuità, specialmente nel secondo tempo, riuscendo a mettere in difficoltà Theo Hernandez. (88' DARMIAN S.V.)

BARELLA 6 - Quando il calciatore che solitamente corre più di tutti inizia a vedere scarseggiare la propria benzina, inevitabilmente c'è un problema. Lui fa quel che può, e sicuramente non demerita, ma non riesce a dare all'Inter il suo celeberrimo sprint. (65' VIDAL 5 - Ancora una volta il suo impatto sulla gara è negativo. Entrato dopo un'ora di gioco dovrebbe essere il più fresco, invece sembra il più stanco).

BROZOVIC 6 - Gioca su ritmi compassati, a volte troppo. Tuttavia mantiene sempre la lucidità per far respirare l'Inter nei momenti di difficoltà.

CALHANOGLU 5 - Punzecchiato dai suoi ex tifosi, stavolta non riesce a "vendicarsi" sul campo: gira a vuoto, sbaglia tanti passaggi e sparisce pian piano dalla partita.

PERISIC 6 - Male nel primo tempo, cresce un po' nella ripresa tentando lo spunto con più convinzione. Ha il merito di aiutare parecchio in fase difensiva. (88' GOSENS S.V.)

L'articolo prosegue qui sotto

DZEKO 6 - Lautaro prima e Sanchez dopo non lo assistono più di tanto: lui prova a far sentire il suo peso lottando su ogni palla, seppur senza particolare costrutto. (80' CORREA S.V.)

MARTINEZ 4.5 - Rigore in Supercoppa Italiana a parte, il 'Toro' non segna un goal con la maglia dell'Inter dal 17 dicembre (0-5 sul campo della Salernitana). Ultimamente, però, non è solo il goal a mancargli: anche nel derby di Coppa Italia è parso poco lucido, impreciso e insofferente. Ancora una serata no. (65' SANCHEZ 5.5 - Non fa meglio dell'argentino, con l'attenuante di aver giocato meno della metà dei minuti).

Renato Maisani