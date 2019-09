Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Rafael Leao e Lautaro Martinez dal 1'

Conte manda in campo l'attacco 'pesante con Lautaro Martinez e Lukaku in occasione di Milan-Inter: Giampaolo punta su Rafael Leao, Conti dal 1'.

Queste le formazioni ufficiali di e :

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

E' già ora di derby in con il Milan di Giampaolo pronto a sfidare l'Inter di Conte: due nuove idee tattiche per le squadre milanesi con tanti nuovi volti in campo.

Sorpresa Rafael Leao in casa del Diavolo: il nuovo acquisto estivo scende in campo dal primo minuto per la prima volta in questo campionato e va a completare il trio con Suso e Piatek. Confermato Biglia in cabina di regia con Calhanoglu mezz'ala. Conti prende il posto dello squalificato Calabria sulla destra.

Lautaro Martinez sarà invece il partner d'attacco di Lukaku per un reparto offensivo 'pesante': mediana molto tecnica invece con l'ispiratissimo Sensi accompagnato da Barella e Brozovic. D'Ambrosio al posto di Candreva sull'out di destra.