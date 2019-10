Milan e Inter, idea su San Siro: chiesto agli architetti di conservare alcune tracce

Milan e Inter hanno chiesto agli architetti di intervenire sui progetti per poter conservare il 'cuore' di San Siro.

e a lavoro per il nuovo stadio di proprietà: da una parte il fondamentale passo per guardare al futuro, dall'altra la malinconia nell'abbandono di un impianto che ha scritto pagine indelebili nella storia dei due club.

Da qui l'idea delle due società: secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera', i rossoneri e i nerazzurri hanno chiesto agli architetti di intervenire sui nuovi progetti per preservare il 'cuore di San Siro', conservando quindi alcune tracce dello storico impianto.

Milan e Inter hanno proposto due principali ipotesi: conservare il 'guscio' del secondo anello per costruirici il distretto commerciale, oppure trasformare San Siro in un secondo impianto utile per le seconde squadre o per le squadre femminili.

Lo scorso 10 ottobre sono scaduti i 90 giorni per decretare l'interesse pubblico del progetto, ma i due club potrebbero chiedere al Consiglio dei ministri di esercitare i poteri sostitutivi: all'inizio della prossima settimana sarà ascoltato il referente della commissione dei servizi che ha analizzato il progetto.