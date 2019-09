Milan-Inter, Giampaolo studia novità: ha pensato anche alla difesa a tre

Marco Giampaolo lavora a Milanello per affrontare al meglio il suo primo Derby della Madonnina. Il tecnico rossonero ha pensato alla difesa a tre.

Arriva il primo vero esame per il di Giampaolo che, sabato sera, affronterà la nuova di Antonio Conte nel Derby della Madonnina.

Marco Giampaolo contro i nerazzurri peraltro non potrà contare sullo squalificato Calabria, fin qui titolarissimo nel ruolo di terzino destro, e dunque studia soluzioni alternative.

Secondo 'Sky Sport' in tal senso Giampaolo avrebbe pensato anche alla difesa a tre per mettersi a specchio con Conte ma gli unici centrali di ruolo a sua disposizione sono Romagnoli, Musacchio e Leo Duarte.

Ecco perché alla fine il Milan dovrebbe schierarsi ancora a quattro con Conti pronto a sostituire Calabria come terzino destro nell'undici titolare.

Resta invece qualche dubbio in attacco dato che Giampaolo sembra orientato a schierare un classico 4-3-3 e non il 4-3-2-1 che a , nonostante la vittoria, non ha convinto del tutto.