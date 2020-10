Milan-Inter femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

E’ Derby di Milano anche nella Serie A femminile con Milan-Inter: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-INTER FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: - Women

- Women Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

E’ un fine settimana dal forte sapore di ‘stracittadina’, quello che si appresta a vivere Milano. Poche ore dopo il Derby della Madonnina nella maschile, Milan ed Inter tornano a sfidarsi questa volta per nel match di cartello del sesto turno del campionato di Serie A femminile.

Le ragazze di Maurizio Ganz si presentano all’appuntamento da terze in classifica. Dopo le prime tre vittorie consecutive, sono cadute a San Siro contro la capolista nella quarta giornata (0-1 con rete su rigore di Girelli), ma poi si sono prontamente riprese e si sono imposte con un netto 3-0 sul campo dell’ . Per le rossonere sono quindi 12 i punti in classifica dopo cinque uscite nel torneo.

Più complicato l’avvio di stagione dell’Inter. Le nerazzurre guidate da Attilio Sorbi, dopo aver aperto il loro cammino in campionato con due pesanti sconfitte contro e (otto i goal subiti in due gare), hanno dato segnali di ripresa inanellando tre risultati utili consecutivi. Prima hanno infatti battuto il (3-0 a tavolino dopo che il match si era chiuso sull’1-1), poi hanno superato in trasferta l’ostacolo ed hanno pareggiato in casa contro la . Per le Women i punti in classifica sono quindi 7 e valgono al momento un settimo posto.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Inter Women: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-INTER FEMMINILE

Il Derby tra Milan ed Inter Women si giocherà domenica 18 ottobre al Centro Vismara di Milano. Calcio di avvio programmato alle 12.30, a dirigere la sfida sarà l’arbitro Maria Marotta.

Milan-Inter Women sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A.

La telecronaca del match è stata affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini.

Il Derby Milan-Inter Women verrà trasmesso anche in diretta . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la sfida su dispositivi quali tablet e smartphone o ancora su pc e notebook attraverso Sky Go. Nel primo caso si potrà utilizzare l’apposita app, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda opzione è rappresentata da Now TV, il servizio live e on demand di Sky con il quale è possibile la visione dell’evento attraverso l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

MILAN (4-4-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard, Tucceri; Bergamaschi, Jane, Rask, Grimshaw; Dowie, Giacinti.

INTER (4-4-1-1): Aprile; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartanova; Tarenzi, Simonetti, Catelli, Moller; Alborghetti; Mauro.