Milan-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Inter si affrontano nel Derby valido per la quinta giornata di Serie A: dove seguire il match in tv, streaming e le probabili formazioni.

MILAN-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Inter

Milan-Inter Data: 03-09-2022

03-09-2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il campionato è già entrato nel vivo, alla quinta giornata infatti ecco il Derby della Madonnina che vedrà contrapposte Milan e Inter, ovvero le due squadre che si sono contese lo Scudetto nella scorsa stagione e tra le grandi favorite per la vittoria finale anche quest'anno.

I nerazzurri dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese hanno sorpassato il Milan, fermato sul pareggio dal Sassuolo, con i rossoneri fermi a 8 punti contro i nove fin qui raccolti dall'Inter.

I grandi assenti della sfida sono Zlatan Ibrahimovic da una parte e Romelu Lukaku dall'altra, entrambi out per infortunio e protagonisti assoluti del derby due stagioni fa.

L'anno scorso invece le due squadre si sono affrontate quattro volte tra campionato e Coppa Italia con un bilancio in perfetta parità: una vittoria per parte e due pareggi.

Tra qualche mese Milan e Inter si giocheranno anche la Supercoppa Italiana, dato che nella scorsa stagione i rossoneri si sono laureati campioni d'Italia mentre i nerazzurri hanno conquistato la Coppa Italia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Milan-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-INTER

Il derby Milan-Inter si giocherà a 'San Siro' sabato 3 settembre 2022. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV

Milan-Inter, valida come anticipo della quinta giornata di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv compatibile, su console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

MILAN-INTER IN DIRETTA STREAMING

Il derby sarà ovviamente trasmesso anche in diretta streaming sempre su DAZN: per vederlo sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il big match della quinta giornata di A, Milan-Inter, verrà raccontato in diretta anche su GOAL attraverso la cronaca testuale che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accadrà sabato sera a Milano.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Scelte quasi obbligate in attacco per Pioli che dovrebbe preferire Messias a Saelemaekers e De Ketelaere a Brahim Diaz, l'unica punta sarà ancora Giroud. A centrocampo rientra Tonali dal 1' accanto a Bennacer, in difesa riecco Calabria sulla destra e Kalulu in mezzo con Tomori.

Simone Inzaghi schiera la migliore formazione possibile col rientro di Bastoni in difesa e Lautaro Martinez in attacco accanto a Dzeko, conferme a centrocampo dove Dimarco dovrebbe vincere il ballottaggio con Darmian.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi