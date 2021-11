Milan-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Inter

Milan-Inter Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

In palio c'è il prestigio, ma anche tanto, tanto altro. Milan e Inter si sfidano nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A in un derby della Madonnina che, come lo scorso anno, non ha bisogno di troppe presentazioni: basta guardare la classifica per capire l'importanza della posta in palio.

Il Milan sta lottando assieme al Napoli per la vetta del campionato. L'Inter è invece leggermente attardata, ma rimane probabilmente la formazione più attrezzata per la conquista dello Scudetto e spera, in caso di vittoria, di avvicinare la prima posizione.

Nella scorsa stagione, Milan e Inter si sono divise una vittoria a testa: all'andata ad avere la meglio è stata la formazione di Stefano Pioli per 2-1, mentre al ritorno la squadra allora allenata da Antonio Conte si è imposta con un netto 3-0.

Sono 174 i precedenti in Serie A tra Milan e Inter: il bilancio favorevole ai nerazzurri, con 67 vittorie contro le 52 dei rossoneri e 55 pareggi.

Qui tutte le informazioni utili su Milan-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-INTER

Milan-Inter, posticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, nella serata di domenica 7 novembre 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi è in programma alle ore 20.45.

Milan-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN previo abbonamento. Sarà possibile assistere al derby della Madonnina su una moderna smart tv oppure, per quanto riguarda gli altri televisori, grazie a una console PlayStation 4/5 o Xbox, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a un TIMVISION Box.

Milan-Inter sarà visibile su DAZN anche in diretta streaming. Basterà scaricare l'app della piattaforma, oppure collegarsi al sito ufficiale, in entrambi i casi grazie a dispositivi come un pc, uno smartphone o un tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Sarà Pierluigi Pardo a raccontare il derby tra Milan e Inter per DAZN. Al suo fianco, nelle vesti di seconda voce, ci sarà Francesco Guidolin.

Sarà possibile seguire Milan-Inter anche grazie alla diretta scritta che vi offrirà Goal: oltre a un ampio prepartita, con vari pezzi di approfondimento, a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali vi consentiremo di non perdervi neppure un'azione della grande sfida.

Il Milan è senza lo squalificato Theo Hernandez, che sarà probabilmente sostituito sulla fascia sinistra della difesa da Kalulu (Ballo-Touré è acciaccato). Calabria recupera e gioca regolarmente sulla corsia opposta. In mezzo al campo, Tonali è in vantaggio su Bennacer per far coppia con Kessie. Davanti Ibrahimovic, inizialmente lasciato in panchina da Pioli contro il Porto, scalza Giroud.

Pochi dubbi nell'Inter, che presenta la coppia offensiva titolare formata da Lautaro Martinez e Dzeko. I dubbi principali riguardano le fasce: Darmian dovrebbe spuntarla su Dumfries e Perisic su Dimarco. Vidal spera nella conferma dopo la grande prestazione contro lo Sheriff, ma l'ex Calhanoglu è pronto.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.