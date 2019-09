Milan-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Milan e Inter si sfidano nel Derby della Madonnina per la 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Meazza si veste a festa per il Derby della Madonnina fra il di Marco Giampaolo e l' capolista di Antonio Conte, anticipo serale del sabato della 4ª giornata di . Se i nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno con 9 punti, frutto di altrettante vittorie su , e , i rossoneri hanno conquistato 7 punti nei primi 3 turni, rimediando 2 vittorie consecutive sulle neopromosse e dopo il k.o. all'esordio con l'Udinese.

Nelle 85 sfide stracittadine in campionato con il Milan in casa, i nerazzurri sono in vantaggio con 32 successi, contro i 28 del Diavolo e i 25 pareggi. Negli ultimi anni l'Inter ha poi rafforzato il suo predominio, tanto che è imbattuta complessivamente da 6 derby, nei quali ha raccolto 3 successi e altrettanti pareggi.

In caso di successo, Conte eguaglierebbe Spalletti, Leonardo e Simoni, gli unici tecnici che nell'era dei 3 punti arrivarono a 4 vittorie di fila in avvio di campionato sulla panchina dell'Inter. Se i nerazzurri cercheranno di riscattare la prestazione in chiaroscuro fornita in contro lo Slavia Praga, i rossoneri vorranno dimostrare progressi importanti sul piano del gioco.

Le milanesi sono le squadre con le due migliori difese del campionato (solo un goal al passivo per entrambe), mentre curiosamente sarà la prima volta in cui Conte e Giampaolo si sfidano in Serie A. Fra i nerazzurri Sensi e Romelu Lukaku sono i migliori marcatori con 2 reti ciascuno, mentre le uniche due reti realizzate dal Diavolo portano la firma di Calhanoglu e Piatek su rigore.

I difensori di Conte dovranno prestare un'attenzione particolare a Suso, che ha nei nerazzurri la sua vittima preferita fra le 20 squadre di Serie A, nonché l'unica squadra cui ha rifilato una doppietta nel novembre 2016. Giampaolo dovrà fare a meno di Calabria, squalificato, Conte invece ha il dubbio Candreva, con il giocatore uscito malconcio dall'impegno infrasettimanale in Europa. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Inter

Milan-Inter Data: 21 settembre 2019

21 settembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO MILAN-INTER

Il Derby della Madonnina Milan-Inter si disputerà la sera di sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La stracittadina milanese, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, sarà la 171ª nella storia del campionato di Serie A.

Milan-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli abbonati potranno seguire il big match in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o tramite l'uso di dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Milan-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti Sky potranno inoltre vedere la partita in tv grazie al decoder Sky Q e all'applicazione.

La telecronaca del Derby della Madonnina sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Oltre che in tv, i clienti DAZN potranno naturalmente seguire il Derby della Madonnina Milan-Inter in diretta streaming sul proprio pc e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre nel secondo bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Giampaolo ha ancora il dubbio modulo tra 4-3-2-1 e 4-3-3: nel primo caso verrebbe confermato Paquetà con Suso nei due dietro Piatek, nel secondo invece giocherebbe Rebic al posto del brasiliano. Davanti al portiere Donnarumma, sulla destra al posto dello squalificato Calabria troverà spazio Conti, mentre saranno confermati Rodriguez a sinistra e al centro la coppia composta da Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Biglia potrebbe essere nuovamente preferito a Bennacer, con Kessié e Calhanoglu mezzali.

Conte cambierà poco rispetto alla squadra che ha vinto le prime 3 gare. In difesa dovrebbe essere confermato Godin come centrale destro. Candreva non è al meglio: se non dovesse farcela al suo posto giocherà D'Ambrosio. La tentazione più forte è costituita dall'impiego di Barella, apparso in crescita contro lo Slavia Praga. Il centrocampista sardo entra in concorrenza con Vecino come mezzala destra. Sicuri del posto Sensi come mezzala sinistra e Asamoah come esterno mancino. Nessuna novità anche in attacco, con Lukaku che recupera dai problemi alla schiena e affiancherà Lautaro Martínez, ancora preferito a Politano e Sanchez.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá; Piatek.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Lautaro Martínez.