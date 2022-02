Milan-Inter dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Inter

Milan-Inter Data: 01-03-2022

01-03-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Play, Sportmediaset.it

Derby di coppa tra Milan e Inter: rossoneri e nerazzurri si sfidano nella stracittadina valevole per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia.

I rossoneri, reduci dal pari interno in campionato contro l'Udinese, cercano pronto riscatto sul palcoscenico della coppa nazionale. La squadra di Pioli è giunta al penultimo atto del torneo dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi (2-1 ai supplementari) e la Lazio ai quarti, schiantata con un perentorio 3-0.

Di fronte alla capolista del campionato di Serie A ci sarà l'Inter, ossia la prima inseguitrice anch'essa fermata sul pari in casa del Genoa. I nerazzurri hanno estromesso l'Empoli agli ottavi, piegato in rimonta 3-2 ai supplementari, e la Roma ai quarti, regolata 2-0.

L'ultimo precedente in Coppa Italia risale alla scorsa stagione: erano i quarti di finale e fu l'Inter a centrare il passaggio del turno grazie al sigillo su punizione di Eriksen, buono per sancire il 2-1 finale in favore della squadra allenata da Antonio Conte dopo le reti di Ibrahimovic e Lukaku.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Milan-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-INTER

La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter si giocherà a San Siro martedì 1 marzo. Calcio d'inizio programmato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV

Milan-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest'anno ha acquisito i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia. Il canale su cui si potrà seguire il match in chiaro è Canale 5.

MILAN-INTER IN DIRETTA STREAMING

Mediaset garantirà anche la diretta streaming del match: la prima alternativa è rappresentata da Mediaset Play, al quale ci si potrà collegare scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. Una seconda opzione è rappresentata dal sito Sportmediaset.it.

Le emozioni del Derby di Milano verranno raccontate in diretta anche su GOAL attraverso l'ormai tradizionale diretta testuale. Sarà sufficiente collegarsi al sito per ricevere aggiornamenti in diretta sul big match di San Siro.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset non ha ancora annunciato il nome di telecronista e commentatore tecnico che racconteranno il Derby di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Rossoneri privi dello squalificato Tonali, rimpiazzato da Bennacer al fianco di Kessie in mediana. In avanti tocca a Giroud, sorretto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. In difesa Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali, con Tomori e Romagnoli coppia centrale. In porta Maignan.

Nerazzurri con Lautaro Martinez titolare al fianco di Dzeko. A centrocampo schieramento tipo con Brozovic regista insieme a Barella e Calhanoglu. Sulle fasce largo a Dumfries e Perisic. Difesa al completo con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.