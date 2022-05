Milan e Inter, è derby a distanza per lo Scudetto: può essere la domenica decisiva

Sarà il campo a dire se questa sarà la domenica decisiva, intanto però una certezza c’è già: la volata Scudetto è arrivata ai suoi metri finali.

A contendersi il titolo di campione d’Italia sono rimaste in due: il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi.

Un testa a testa tutto in salsa meneghina che si avvicina inesorabilmente al suo epilogo. Rossoneri e nerazzurri si sono alzati da tempo sui pedali, dando vita ad una corsa fatta di sorpassi e contro sorpassi ed ora, che il traguardo e lì a vista, nessuno può più concedersi degli errori.

Tra poche ore inizierà un ‘Derby della Madonnina’ che si giocherà a distanza e non in contemporanea. Ad aprire le danze sarà il Milan, che scenderà in campo alle 18,00 a San Siro contro l’Atalanta. E’ una sfida ovviamente complicata quella che attende gli uomini di Pioli che, davanti ai loro tifosi e nella loro casa, saranno chiamati ad affrontare una squadra che non è solo forte, ma che è ancora a caccia di quei punti che possono valere una qualificazione europea.

L’Inter giocherà invece alle 20,45 e lo farà già conoscendo il risultato dei ‘cugini’. Lo sviluppo di questa domenica al cardiopalmo dirà se la cosa si rivelerà un vantaggio o meno, ma su una cosa, almeno sulla carta non ci sono dubbi: anche i nerazzurri saranno chiamati a sudare.

Gli uomini di Simone Inzaghi saranno infatti protagonisti sul campo di un Cagliari che, a 180’ dalla fine della Serie A 2021-2022, si trova ancora terribilmente impelagato nella lotta per non retrocedere. I sardi hanno bisogno di fare risultato pieno per lasciare il terzultimo posto e superare in classifica la Salernitana ed anche loro giocheranno già conoscendo un risultato potenzialmente importantissimo per la loro intera stagione: quello di Napoli-Genoa.

Per Milan ed Inter la posta in palio è ovviamente altissima. I rossoneri, dopo anni complicati, sognano di mettere in bacheca quel diciannovesimo Scudetto della loro storia che inseguono ormai dal 2011. I nerazzurri invece puntano a riconfermarsi campioni d’Italia dopo il trionfo di un anno fa e ad apporre sul petto la seconda stella.

Il Milan potrebbe potenzialmente festeggiare già oggi, l’Inter invece non può far altro che sperare nel sorpasso e rimandare ogni discorso all’ultima giornata.

I rossoneri devono battere l’Atalanta e sperare che i nerazzurri non vincano a Cagliari per chiudere ogni discorso, ma andrebbe bene anche un pareggio se accompagnato da una sconfitta dei ‘cugini’ in Sardegna.

Dalle ore 18,00 in poi i cuori inizieranno a battere più forte e questo perché le successive cinque ore possono essere quelle decisive, quelle che potenzialmente possono dare un senso a tutto. In un modo o nell’altro.

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport’, una giornata così si è vissuta per l’ultima volta cinquantasette anni fa. Era la stagione 1964-1965 e anche in quel caso le due squadre di Milano si ritrovarono in corsa per lo Scudetto a due giornate dal termine del campionato.

Allora fu l’Inter a festeggiare la conquista del tricolore, al Milan il compito di provare a riscrivere la storia.