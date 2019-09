Milan-Inter decisa da Brozovic e Lukaku: in settimana lo screzio dopo la Champions

Dopo la lite che ci sarebbe stata nel post-partita di Champions League, Brozovic e Lukaku mettono a tacere le voci, decidendo il Derby di Milano.

Ironia della sorte, o forse no? Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku sono stati i calciatori più chiacchierati nel corso della settimana, per l'. Oggi i due giocatori di Antonio Conte hanno deciso il Derby contro il con due reti realizzate entrambe nel secondo tempo.

In settimana si è parlato molto di loro: i due giocatori sarebbero arrivati quasi alle mani dopo il pareggio contro lo Slavia Praga; uno screzio che lo stesso Conte non voleva "far uscire" fuori dall'ambiente nerazzurro, ma così non è stato.

Noi non possiamo certamente sapere se i due giocatori abbiano fatto la pace, o meno, ma una cosa è certa: dopo la brutta prestazione in Champions, sia Lukaku che Brozovic hanno reso oggi molto di più rispetto a quattro giorni fa.

Brozovic ha segnato da fuori area, grazie ad una deviazione decisiva di Leao; Lukaku ha girato di testa un cross pennellato di Barella per il due a zero decisivo e finale.

Solo note positive questa sera per Antonio Conte, che può così mettersi alle spalle le critiche arrivate dopo la e lo 'sciame' mediatico creato dallo screzio tra Brozovic e Lukaku.