Milan-Inter, coreografia rossonera da urlo: Sant'Ambrogio schiaccia il serpente

La curva sud del Milan incanta San Siro nel derby contro l'Inter: gigantografia di Sant'Ambrogio che calpesta il serpente, simbolo nerazzurro.

Siamo solo alla quarta giornata, ma l'entusiasmo è già alle stelle per il derby tra e : sugli spalti il solito spettacolo per una cornice di altissimo livello. La curva sud rossonera ha sfoderato per l'occasione una coreografia spettacolare.

Segui in diretta il derby Milan-Inter su DAZN

Una gigantografia di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, che calpesta il serpente, simbolo nerazzurro: ai lati dell'immagine due frasi che anticipano poi la didascalia enorme inferiore.

"La leggenda narra una storia frutto di fantasia ed immaginazione, ma la realtà insegna che anche il patrono è caduto in tentazione. Al Diavolo la fede".

Tutto lo spettacolo delle curve 🏟

Il derby di Milano è su #DAZN#MilanInter pic.twitter.com/Z8U8f2GIUk — DAZN (@DAZN_IT) September 21, 2019

Dall'altra parte la bella composizione della curva interista con l'anno 1969 'spezzato' a metà dalla testa del 'biscione' e la scritta sotto: "E mai nessun ci fermerà".

Atmosfera da brividi per un derby che potrà già dire molto sul campionato delle due big milanesi, pronte a tornare protagoniste sul campo: dagli spalti la spinta non mancherà.