Milan-Inter, Conti sarà titolare: debutto stagionale per lui

L’esclusione dello squalificato Calabria porta a Conti titolare nel derby fra Milan e Inter. Marco Giampaolo pronto a farlo debuttare.

La grande occasione con la maglia del per Andrea Conti potrebbe essere arrivata: sabato sera nel derby contro l’ il terzino ex dovrebbe partire dal 1’ al posto dello squalificato Calabria, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’impatto di Conti con i rossoneri fino ad ora è stato pressoché inesistente, complice la doppia rottura del legamento crociato, che lo ha costretto fuori dal campo per un lungo periodo.

Fra i tifosi milanisti l’hype con cui era stato accolto il terzino classe ’94 nell’estate del 2017 è sceso drasticamente. Conti all’Atalanta si era rivelato come un terzino di grande spinta, capace di percorrere tutta la fascia con grande corsa ed essere pericoloso in fase offensiva sia in termini di assist che di reti. Il suo contributo realizzativo nel secondo anno atalantino in è stato addirittura di 8 goal, compreso l’ultimo segnato proprio alla sua attuale squadra, che ha sancito la conquista matematica dell’ per la Dea.

L’occasione da titolare di Conti può diventare anche un’occasione per il Milan, che potrebbe trovare in lui quei cross dalla fascia che tanto piacciono a Piatek e che la squadra di Giampaolo ha faticato a realizzare nelle sue prime uscite. Insomma, tutto sembra apparecchiato per il ritorno di Andrea Conti che però vuole andarci con i piedi di piombo e predica calma.