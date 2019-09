Milan-Inter 0-2: Brozovic e Lukaku, il derby è nerazzurro

Una conclusione di Brozovic deviata da Leao sblocca il derby tra Milan e Inter: Lukaku chiude i conti sull'assist di Barella.

L' piega anche il e prosegue spedita il proprio percorso netto in , con quattro vittorie in altrettante gare disputate. Un successo decisamente meritato quello raccolto dai nerazzurri nella stracittadina milanese, al termine della quale Samir Handanovic ha lasciato il campo con i guanti ancora immacolati.

Nel corso del primo tempo, Donnarumma aveva tenuto a galla i suoi con tre interventi miracolosi (su Lukaku prima, su Lautaro poi e infine su una splendida rovesciata di D'Ambrosio), mentre il Milan aveva fatto tremare i tifosi nerazzurri soltanto per qualche istante, con un goal realizzato da Calhanoglu ma annullato dall'arbitro Doveri per un precedente fallo di mano di Kessiè. Goal annullato anche all'Inter nel primo tempo: era stato Luataro a trovare il tap-in vincente da due passi, ma partendo in posizione irregolare.

A sbloccare il risultato, a inizio ripresa, il più classico degli episodi: destro di Brozovic da fuori, sfortunata deviazione di Leao che mette fuori causa Donnarumma e regala il vantaggio ai nerazzurri. Da quel momento in poi, il Milan invece di reagire sparisce dal campo e lascia il pallino del gioco ai cugini interisti che trovano il raddoppio con un bel colpo di testa di Lukaku su splendido assist di Barella e rischiano poi di dilagare con i legni colpiti dai subentrati Politano e Candreva.

La reazione del Milan è tutta in un'incursione personale di Theo Hernandez conclusa con un tiro da posizione defilata respinto dal palo esterno.

Serata da dimenticare per la squadra di Giampaolo, incapace di imbastire manovre degne di nota in mezzo al campo e di reagire dopo il goal subìto. C'è tanto da lavorare per l'allenatore rossonero, a pochi giorni da un altro delicato impegno sul campo del . L'Inter, invece, mercoledì sera attende a San Siro la .

IL TABELLINO

MILAN-INTER 0-2

MARCATORI: 49' Brozovic (I), 78' Lukaku (I)

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez (72' Hernandez); Kessiè, Biglia, Calhanoglu (64' Paquetà); Suso; Piatek, Leao (83' Rebic)

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Barella (82' Candreva), Brozovic, Sensi (72' Vecino), Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez (76' Politano)

AMMONITI: Conti (M), D'Ambrosio (I)

ESPULSI: Nessuno