Milan, infortunio Paquetà nel Derby: lunedì gli esami, salterà almeno il Torino

Lucas Paquetà, subentrato a gara in corso nel Derby, ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringerà sicuramente a saltare Torino-Milan.

Piove davvero sul bagnato al che, dopo la brutta sconfitta e le tante critiche ricevute nel Derby, deve fare i conti con l'infortunio di Lucas Paquetà.

Il talento brasiliano, a dire la verità fin qui non troppo brillante in questo inizio di stagione, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra nel finale di Milan- quando è subentrato al posto di Calhanoglu.

Paquetà domani si sottoporrà agli esami del caso per valutare l'entità dell'infortunio ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il brasiliano salterà sicuramente la trasferta di giovedì sera e sarebbe in dubbio anche per la gara di domenica prossima contro la .

La speranza di Giampaolo e di tutto il Milan, ovviamente, è di riavere al più presto a disposizione Paquetà ma il rischio è che lo stop possa essere anche più lungo. Non resta che aspettare l'esito degli esami e incrociare le dita.