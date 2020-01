Milan, infortunio per Biglia: lesione al bicipite femorale

Il Milan potrebbe perdere Lucas Biglia per alcune settimane: il centrocampista argentino ha rimediato una lesione al bicipite femorale, da valutare.

La settimana di sorrisi in casa rischia di terminare con una notizia poco felice per Stefano Pioli, che rischia di perdere Lucas Biglia per alcune settimane.

Il centrocampista argentino, come riportato da ‘Milannews’, ha rimediato una lesione al bicipite femorale che rischia di tenerlo lontano dai campi per diversi giorni.

L’entità dell’infortunio è ancora da chiarire: settimana prossima gli esami riveleranno con precisione il grado e di conseguenza i probabili tempi di recupero.

Nel ruolo di regista Pioli potrà contare intanto su Bennacer, che ha preso il posto da titolare già nelle scorse giornate e punta a confermarsi, a partire dalla sfida di domani con la Samp. Quando Biglia, certamente, non sarà nemmeno in panchina.