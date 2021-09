Il Milan può sorridere: escluse lesioni per Kjaer, Ibra e Giroud sulla via del ritorno

La situazione infortunati in casa Milan dopo la sfida di ieri contro la Juventus e in vista dei prossimi impegni, tra campionato e Champions League.

Il giorno dopo il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Milan fa il punto della situazione sugli infortunati. La testa della squadra di Stefano Pioli è già rivolta al prossimo match di campionato, nel turno infrasettimanale contro la neopromossia Venezia in programma a San Siro mercoledì 22 alle 20:45.

Arrivano buone notizie per quanto riguarda Simon Kjaer. Il difensoe danese, uscito dal campo al 36' del primo tempo della sfida contro i bianconeri, si è sottoposto nella giornata di oggi alla risonanza magnetica. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, con l'ex Atalanta che dovrà osserverare qualche giorno di riposo per un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Kjaer non ci sarà contro il Venezia, ma proverà ad essere della partita contro lo Spezia sabato prossimo.

Tiémoué Bakayoko sta smaltendo i postumi di un importante trauma contusivo, che ha comportato sofferenza del tendine achilleo sinistro. Il centrocampista francese si sottoporrà a nuovi accertamenti medici la prossima settimana, così come Rade Krunic, che ha rimediato una lesione del polpaccio destro con la nazionale bosniaca. Il processo di guarigione dei due calciatori rossoneri procede bene.

Assente contro la Juventus, Davide Calabria non ci sarà nemmeno contro Venezia e Spezia. Il terzino ha un’elongazione ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni sono in miglioramento: il classe 1998 proverà a tornare per le sfide contro l'Atletico Madrid in Champions League o l'Atalanta in campionato, prima della sosta di ottobre per le nazionali.

Pioli potrebbe recuperare a breve Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Lo svedese, sofferente per una tendinopatia achillea, si sente meglio e ha iniziato a lavorare individualmente sul campo per valutare i progressi. Possibile rientro in campo contro lo Spezia, per un rodaggio in vista dell'Atletico. L'ex Chelsea, invece, sta meglio e ha iniziato a correre e potrebbe esserci contro il Venezia mercoledì a San Siro.



Nella lunga lista di indisponibili dei rossoneri c'è anche Junior Messias, arrivato dal Crotone a fine mercato. Questa settimana procederà con l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico, in attesa della prima convocazione che potrebbe arrivare contro lo Spezia o contro l'Atalanta.