Milan in pressing su Tonali: si tratta con il Brescia, Inter ferma

Sandro Tonali è sempre diretto verso Milano, ma stavolta l'Inter sembra essersi fatta scavalcare dal Milan. Il Diavolo tratta con il Brescia.

Sandro Tonali potrebbe caratterizzare ancora a lungo lo strano calciomercato che sta per cominciare (1 settembre) e che finirà giorno 5 ottobre. Fino a qualche giorno fa sembrava dovesse sbarcare all' da un momento all'altro, ma adesso non è più così.

L'Inter tra l' e la situazione legata ad Antonio Conte, ha rallentato di parecchio la trattativa con il . Anzi, di fatto praticamente è ferma e non ci sono stati passi avanti con il Brescia.

Di questo stop ne ha approfittato il . Come evidenziato da 'Sky Sport', il club rossonero sta infatti facendo sul serio con Sandro Tonali, che come profilo convince sia lo staff tecnico di Pioli, sia la dirigenza e la proprietà di Elliott.

La dirigenza ha infatti riformulato una nuova, più alta offerta per provare a convincere il club di Cellino. Da cui presto si attendono delle risposte, sia lato rossonero che nerazzurro.

La nuova offerta dovrebbe riguardare un prestito oneroso con un diritto di riscatto, anche se solo tra qualche ora si sapranno le cifre di questa proposta. Ma una cosa è certa: Tonali è un grande obiettivo del Milan, che può sfruttare il momento di stallo dell'Inter.