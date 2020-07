Milan in emergenza contro l'Atalanta: Pioli senza quattro titolari

Gli infortuni di Conti e Romagnoli, le squalifiche di Bennacer e Theo Hernandez: il Milan dovrà fare a meno di 4 titolari contro l'Atalanta.

Il continua a correre in classifica in un post-lockdown del tutto positivo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Il successo contro il qualifica ufficialmente il Diavolo alla prossima , ma nel prossimo turno contro l' mister Pioli dovrà fare a meno di quattro titolari.

Nel corso del primo tempo i rossoneri hanno infatti perso per infortunio Andrea Conti e Alessio Romagnoli: il terzino ha accusato un problema al ginocchio, mentre il difensore centrale è stato messo ko da un problema al polpaccio. Entrambi non sembrano in grado di poter recuperare per la sfida contro i nerazzurri.

Pioli dovrà inoltre fare a meno di altre due pedine fondamentali, che hanno rimediato un cartellino giallo da diffidati: scatterà la squalifica per Bennacer e Theo Hernandez e formazione in parte da riscrivere per il tecnico contro un avversario complicato come la Dea.