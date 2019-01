Milan in campo contro il razzismo: "I nostri colori devono unire"

La serata del 26 dicembre è ancora negli occhi di tutti: a San Siro si è giocata Inter-Napoli, gara della vergogna per i 'buu' razzisti indirizzati a Kalidou Koulibaly, poi espulso dall'arbitro Mazzoleni per somma di ammonizioni in seguito ad un applauso ironico.

Episodio da censurare che ha scatenato la solidarietà degli altri club nei confronti del difensore senegalese, atteso peraltro al rientro in campo stasera: lo scenario sarà ancora quello del 'Meazza', con il Milan come avversario.

"Our colours must unite people, not divide them"#ACMilan stands up to racism.

Respect. For all. Always.

"I nostri colori devono unire, non dividere"

Il Milan scende in campo per dire no a ogni forma di razzismo

Rispetto. Per tutti. Sempre. pic.twitter.com/NZmcNMY4vZ