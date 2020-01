Milan in apprensione: Donnarumma k.o

In Coppa Italia dovrebbe giocare il fratello Antonio Donnarumma, visto che neanche il nuovo arrivato Begovic si è allenato nella giornata odierna.

Probabilmente out contro la , Gigio Donnarumma potrebbe saltare anche la prossima gara di campionato. Il portiere titolare del , infatti, non si è allenato in vista della Coppa a causa di una contrattura e rimarrà a riposo in vista di nuovi esami.

E' stato lo stesso Milan ad evidenziare come il numero uno rossonero non abbia preso parte alla seduta pre-sfida di :

"Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all'esame di risonanza magnetica. L'evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni".

Il Milan, che ha ceduto Reina all' , seppur ancora non ufficialmente, deve fare i conti anche con il mancato odierno allenamento di Begovic, anch'esso non ancora completamente rossonero. In Coppa Italia dunque spaizo al fratello di Donnarumma, Antonio.

Per Antonio Donnarumma la possibilità di essere titolare anche in qualora il fratello non dovesse recuperare dall'infortunio occorso in queste ultime ore. Begovic non è del resto ancora ufficialmente rossonero, anche se l'ingaggio definitivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Donnarumma, inteso come Gigio, avrebbe saltato comunque la gara di Coppa Italia contro la SPAL, con il 29enne fratello pronto a sostituirlo. Era in ballottaggio con Begovic, ma visto il mancato allenamento e la mancata ufficialità odierna, Antonio dovrebbe scendere sicuramente in campo a San Siro.

Una presenza in Coppa Italia e una in per Antonio Donnarumma da quando nel 2017 è sbarcato al Milan, Per il classe '90 una sola presenza in Serie A e non con la maglia rossonera: nel 2012/2013 da vice-Frey al .