Milan in ansia per Kalulu: problema al polpaccio, torna in Italia per accertamenti

Sono notizie non positive quelle che arrivano dalla Francia per il Milan. Pierre Kalulu infatti, avrebbe riportato, nel corso del ritiro con la sua Nazionale U21, un problema al polpaccio.

Secondo quanto riportato da 'RMC Sport', il difensore rossonero, che è rimasto in panchina per tutta la partita nel corso dell’ultima amichevole persa contro l’Inghilterra, non sarà a disposizione per la prossima sfida contro la Spagna in programma il prossimo 28 marzo e verrà sostituito nella lista dei convocati dia Ismael Doukouré.

Le prossime ore diranno di più sulla reale entità del problema intanto, come riportato da 'Sky', il giocatore già nella giornata di domenica farà ritorno a Milano per poi sottoporsi lunedì mattina agli accertamenti.

Titolare inamovibile nella retroguardia del Milan, Kalulu, che sin qui ha giocato tutte le partite di campionato, rischia di fermarsi proprio nel momento più delicato della stagione: quello nel quale i rossoneri saranno costretti a fare i conti con un calendario fittissimo.