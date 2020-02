Milan in ansia per Ibrahimovic: lo svedese verso il recupero per il derby con l'Inter

Lo svedese deve fare i conti con un leggero infortunio rimediato prima del match contro il Verona: è in dubbio per il derby, ma filtra ottimismo.

È arrivato tra l'entusiasmo di tanti e i dubbi di molti. Questi, spazzati via dopo le prime gare. Con Zlatan Ibrahimovic in campo, infatti, il è passato alle semifinali di Coppa e recuperato essenziali punti in chiave europea. Prima di subire un infortunio nei giorni precedenti alla sfida contro l' , che rendono dubbio il suo utilizzo nel derby contro l'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

INFORTUNIO IBRAHIMOVIC

Ibrahimovic è stato costretto a saltare Milan- a San Siro per due motivi. Il primo è l'influenza che l'ha colpito venerdì, nella giornata prima della conferenza in cui Pioli ha annunciato lo stop del suo campione. Il secondo è un leggero affaticamento al polpaccio: un leggero problema muscolare che non preoccupa i rossoneri nel lungo periodo, ma il dubbio per la stracittadina contro l'Inter rimane.

LE PAROLE DI PIOLI

Sembrava certo il suo recupero per il Derby contro l'Inter, ma dopo il pari contro il Verona mister Stefano Pioli non ha dato una percentuale del 100% riguardo la presenza del fuoriclasse svedese nel big match del 23esimo turno. Certo, è molto probabile, ma non certo:

"Mi auguro che sia disponibile nel derby, ha avuto un piccolo affaticamento e l'influenza, ma ci sono ottime possibilità che ci sia. È un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista, mentale e tecnico, ma abbiamo vinto anche senza di lui. È stato un peccato, però lo spirito della squadra di fare la partita mi piace".

IBRAHIMOVIC RECUPERERA' PER IL DERBY?

Quasi sicuramente sì, Ibrahimovic giocherà Inter-Milan la prossima domenica. Pioli si è detto fiducioso parlando di ottime possibilità, probabilmente anche un modo per tenere alto il morale della squadra e dei tifosi, dopo una prima parte di 2019/2020 decisamente negativa.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

L'influenza è passata, il problema al polpaccio non è grave e verrà valutato nei prossimi giorni: c'è tutto il tempo per recuperare e Ibrahimovic farà sicuramente di tutto per essere in campo.