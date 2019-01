Milan imbattuto senza Higuain: 10 goal segnati nelle 5 gare

Il Milan conferma un trend positivo senza Gonzalo Higuain: nelle cinque gare giocate senza il Pipita sono arrivate tre vittorie e due pareggi.

In attesa di definire l'arrivo di Piatek, il Milan espugna il campo del Genoa e conquista tre punti fondamentali per la lotta Champions, confermando un paradossale trend positivo senza Gonzalo Higuain, destinato ormai all'addio.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Nelle cinque partite giocate senza il Pipita, il Milan è infatti imbattuto con tre vittorie e due pareggi in questo campionato. Il Diavolo non sembra soffrire particolarmente l'assenza del centravanti argentino, almeno dal punto di vista prettamente statistico: sono 10 i goal segnati in questo parziale, con due reti di media a partita.

Il bilancio con la maglia del Milan non è sicuramente positivo per un campione come Higuain, sul quale i tifosi riponevano altissime aspettative: il futuro dell'argentino parlerà inglese, dove il Chelsea di Sarri sembra la destinazione più probabile.

L'articolo prosegue qui sotto

Sulla situazione del Pipita si è espresso a fine partita ai microfoni di 'Sky Sport' anche Gigio Donnarumma, protagonista di una grande prestazione oggi a Genova.