Milan, reclamo alla Fifa: il Trabzonspor non paga la tassa di trasferimento di Kucka e Sosa

Il Milan si è rivolto alla Fifa per il mancato pagamento da parte del Trabzonspor della tassa di trasferimento di Kucka e Sosa.

Il Milan si è rivolto alla FIFA facendo reclamo per il mancato pagamento della tassa di trasferimento di Kucka e Sosa da parte del Trabzonspor.

Il club rossonero ha ceduto i due giocatori nell'estate scorsa e dopo un anno e sei mesi, secondo quanto riporta 'CNN Turchia', la tassa di trasferimento che avrebbe dovuto pagare i turchi non è stata ancora corrisposta.

Così il Milan si è rivolto direttamente alla Fifa, che ha deciso di intervenire decidento per la momentanea sospensione del mercato per il Trabzonspor. La sanzione verrà sbloccata nel momento in cui la squadra pagherà al Milan il dovuto corrispettivo, pari a 13 milioni di euro.

Juraj Kucka ha lasciato il Milan nell'estate 2017 per raggiungere il club di Trebisonda a fronte di un corrispettivo di 5 milioni di euro, mentre José Sosa, dopo i primi mesi in prestito, è stato riscattato nel gennaio 2018 per poco più di 3 milioni di euro.