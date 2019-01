Milan, il tifoso Salvini attacca Higuain: "Non mi piacciono i mercenari"

Tifoso del Milan fino al midollo, Matteo Salvini non è mai banale. Né quando parla di politica, il suo campo, né quando esprime opinioni calcistiche. Ed è così anche stavolta, a pochi giorni dalla cessione di Gonzalo Higuain e dall'acquisto di Krzysztof Piatek.

Il vice Premier, presente a Milano in piazza Oberdan, ha scherzato con i presenti anche sulla doppia operazione appena concretizzata dal Milan. Lanciando una frecciata a Higuain, che dopo soli sei mesi ha deciso di svestire la maglia rossonera per indossare quella del Chelsea.

"Sono contento per la partenza di Higuain. L'attaccamento alla maglia è fondamentale. Appena è andato via abbiamo vinto, quindi può andare altrove. Non mi piacciono i mercenari, né in politica né nel calcio".